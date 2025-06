Poslanci pokračujú v schôdzi, rokujú o vládnej novele ústavy

Bratislava 16. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno v rokovaní na 35. schôdzi. Preberať budú vládnu novelu Ústavy SR, ktorá sa týka najmä kultúrno-etických otázok. V prípade potreby budú poslanci v pondelok rokovať aj po 20.00 h, no hlasovať sa nebude.



Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a právo rodičov o rozhodovaní účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce vláda dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Poslanci za KDH a Kresťanskú úniu (KÚ), ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, už oznámili, že našli dohodu na spoločnom pozmeňujúcom návrhu s koalíciou.