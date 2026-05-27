Poslanci pokračujú v stredu v diskusii k zmenám v zákone o rodine
Opozícia kritizovala spojenie rozpravy o dvoch návrhoch, ktoré spolu nesúvisia.
Bratislava 27. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v stredu ráno v diskusii o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine, ktorá začala už v utorok (26. 5.). V zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného, ako aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci NR SR. Opozícia kritizovala spojenie rozpravy o dvoch návrhoch, ktoré spolu nesúvisia. Hovorili o chaose, navyše, návrh o sobášoch označili za zbytočný a nezmyselný. Obe novely sú v druhom čítaní.
Podľa prvého návrhu z dielne Hlasu-SD by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30 % na 100 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Predkladatelia novelu odôvodňujú tým, že súčasná hranica minimálneho výživného dlhodobo nereflektuje reálne náklady spojené so zabezpečením základných potrieb dieťaťa. V druhej novele z dielne SNS sa navrhuje, aby mohli vykonávať sobáše aj poslanci parlamentu. Vyhlásenie o uzavretí manželstva by sa mohlo po novom dať aj pred prezidentom SR a členom vlády SR.
V stredu popoludní majú poslanci naplánované rokovanie o návrhu nového zákona o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Priniesť má povinnosť hostiteľov zaregistrovať sa pred prvým poskytnutím krátkodobého prenájmu ubytovania cez online platformy. V utorok poslanci nestihli hlasovať o prerokovaných bodoch, zároveň sa dohodli, že počas stredy nebudú hlasovať. Najbližšie hlasovanie je tak plánované vo štvrtok (28. 5.) dopoludnia.
