Poslanci pokračujú v utorok rokovaním o vyslovení nedôvery R. Sulíkovi

Bratislava 22. októbra (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v utorok (26. 10.) o 9.00 h pokračovať rokovaním o vyslovení nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Plénum rokovalo v závere štvrtého dňa 48. schôdze o novele zákona, pre ktorý je vzorom tzv. Orbánov zákon prijatý v Maďarsku.



Právnu normu predložil nezaradený poslanec Miroslav Urban, odídenec z ĽSNS. Zákon sa okrem iného týka toho, aby v školách, v škôlkach či v zariadeniach sociálnej starostlivosti nemohla byť neplnoletým osobám prezentovaná LGBT ideológia. Zámerom návrhu je tiež to, aby médiá a iní poskytovatelia audiovizuálneho obsahu nemohli reklamovať ani vysielať obsah dostupný neplnoletým osobám, ktorý by mohol narúšať ich duševný a morálny vývoj. Podľa návrhu to má zahŕňať pornografiu, zmeny pohlavia, homosexualitu či prehnané násilie.