Poslanci posunuli do 2. čítania viacero zmien v sociálnych službách

Bratislava 18. septembra (TASR) - Zmena výšky príspevku pre zdravotne znevýhodnené deti aj systému odľahčovacej služby či zlepšenie dostupnosti sociálnych zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na poskytovanie starostlivosti. Aj tieto opatrenia prináša vládny návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.



Novelou sa má zvýšiť finančný príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur mesačne. Cieľom opatrenia je kompenzovať vyššiu mieru finančnej záťaže a starostlivosti pre opatrovateľov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.



Ministerstvo práce mení aj systém odľahčovacej služby. Za deň poskytnutej odľahčovacej služby sa bude považovať 12 hodín tejto služby, a to bez ohľadu na počet kalendárnych dní, za ktorý bol tento rozsah hodín dosiahnutý.



Ďalšia zmena upraví povinnosť obcí, miest a samosprávnych krajov, ktoré budú mať 30 dní na to, aby umiestnili ľudí odkázaných na starostlivosť buď do vlastného zariadenia, alebo iného verejného či neverejného zariadenia. Cieľom tohto zámeru je zabrániť tomu, aby osoba odkázaná na opateru bola dlhodobo bez poskytnutia sociálnej služby.



"V dôsledku demografického vývoja spojeného so starnutím populácie a z neho vyplývajúcich dôsledkov v predlžovaní veku dožitia spojeného aj s nárastom počtu fyzických osôb odkázaných na pomoc inej osoby je potrebné postupne vytvárať právne podmienky pre dlhodobú dostupnosť a udržateľnosť poskytovania sociálnych služieb," dodalo MPSVR v dôvodovej správe.