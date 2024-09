Poslanci posunuli do druhého čítania balík konsolidačných opatrení

Bratislava 26. septembra (TASR) - Opatrenia na ozdravenie verejných financií v budúcom roku by mali rozpočtu priniesť približne dve miliardy eur. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií. Zákonodarcovia ho vo štvrtok posunuli do druhého čítania, ktoré má nasledovať budúci týždeň v utorok (1.10.). Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.



Návrhom sa novelizuje napríklad zákon o sociálnom poistení. "Navrhuje sa zavedenie asignácie podielu zaplatenej dane z príjmov pre rodičov ako náhradu za rodičovský dôchodok vyplácaný zo sociálneho poistenia, ktorý sa preto z príslušných právnych predpisov vypúšťa," priblížilo v dôvodovej správe ministerstvo financií.



Zvýšiť sa má tiež hranica maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia či poistenia v nezamestnanosti z doterajšieho sedemnásobku na 11-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov.



Navrhované zmeny sa týkajú aj zákona o dani z príjmov. S cieľom konsolidácie verejných financií sa má zaviesť nová sadzba dane pre právnické osoby vo výške 22 %. Vzťahovať sa má na firmy, ktoré dosiahnu zdaniteľné príjmy vyššie ako jeden milión eur.



Niektoré úpravy sú cielené na podporu malých firiem a živnostníkov. Znížiť sa má napríklad už v súčasnosti nižšia sadzba dane z 15 % na 10 % u daňovníkov, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahnu 100.000 eur.



Novelou sa má tiež obmedziť nárok na daňový bonus pre vysokopríjmových daňovníkov. Tento nárok bude postupne klesať, ak základ dane z príjmov bude vyšší ako 1,5-násobok priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov.



Od budúceho roka sa má zvýšiť základná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 % na 23 %, zaviesť nová 19 % sadzba a zároveň znížiť doterajšia 10 % sadzba na 5 %. Novela prináša aj úpravu položiek, ktoré spadajú pod jednotlivé sadzby dane.



Novelizovať sa má aj zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Jedným z dôvodov je zmena spôsobu financovania materských škôl. "Presunom kompetencií pri materských školách z originálnych kompetencií na prenesený výkon štátnej správy sa zníži percento podielových daní poukazovaných obciam o sumu 559 miliónov eur," vyčíslil rezort financií.



Predpokladaný vyšší výnos tejto dane bude smerovaný do štátneho rozpočtu na zníženie schodku rozpočtu verejnej správy. Uvedené si vyžiadalo úpravu podielu územných samospráv na tejto dani, pričom suma podielu obcí a vyšších územných celkov vyplývajúca z doterajších prognóz má zostať zachovaná.



Úpravou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach sa dopĺňa ďalšie odvetvie, ktorého sa odvod týka, a to výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania. Zároveň sa pre toto odvetvie zavádza osobitná sadzba, ktorá sa prvýkrát použije po 31. decembri 2024. Taktiež sa navrhujú osobitné sadzby pre tie regulované odvetvia, pri ktorých je možné predpokladať vysokú mieru ziskovosti.



Naopak, s cieľom znížiť finančnú záťaž regulovaných osôb a podporiť financovanie štátneho dlhu domácimi subjektami sa navrhuje, aby sa výnosy slovenských štátnych dlhopisov nezahŕňali do základu osobitného odvodu. "Po oslobodení úrokov od odvodu by mali subjekty pri rovnakom úroku dopytovať viac dlhopisov," predpokladá ministerstvo financií.



Vzhľadom na viaceré novelizácie zákonov by mali rôzne časti konsolidačného balíka nadobudnúť účinnosť postupne, a to od novembra tohto roka až do januára 2026.