Poslanci prerokujú 500-eurové očkovacie poukazy v skrátenom konaní

Bratislava 3. decembra (TASR) – Poukazy za očkovanie v hodnote 500 eur pre obyvateľov Slovenska starších ako 60 rokov prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Zrýchlený režim k novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 schválilo plénum v piatok hlasmi 72 zo 143 prítomných poslancov.



Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré návrh pripravilo, očakáva negatívny vplyv tohto opatrenia na štátny rozpočet vo výške 500 miliónov eur. I keď ide približne o 1,2 milióna občanov, rezort neočakáva 100-percentnú účasť na očkovaní. Na poukaz budú mať nárok obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ktorí vek 60 rokov dovŕšia do konca tohto roka. Podmienkou na získanie poukazu je zaočkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Poukaz by mohla použiť aj iná fyzická osoba.