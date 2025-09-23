< sekcia Ekonomika
Poslanci prerokujú zákon o energopomoci po konsolidačnom balíku
Vláda navrhla parlamentu prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - O vládnom návrhu zákona o adresnej energopomoci začnú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať hneď po tom, ako rozhodnú o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Zaradenie bodu do programu aktuálnej 39. schôdze si schválili v utorok. Vláda navrhla parlamentu prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Ak s tým poslanci budú súhlasiť, prerokujú ho celý už na aktuálnej schôdzi.
Energopomoc pre obyvateľov má byť poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe. Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.
