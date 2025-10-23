< sekcia Ekonomika
Poslanci prerušili rozpravu o novele zákona o hazardných hrách
Poslanci si už predtým schválili, že o novele sa bude diskutovať do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prerušili rozpravu o novele zákona o hazardných hrách. Písomne prihlásení rečníci odmietli vystúpiť, ale neboli prítomní v rokovacej sále a do ústnej rozpravy sa nikto neprihlásil. Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) tak prerušil rozpravu do 20.00 h. Poslanci si už predtým schválili, že o novele sa bude diskutovať do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Následne budú o návrhu hlasovať.