Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Ekonomika

Poslanci prerušili schôdzu, pokračovať v nej budú od 17. marca

.
Na snímke poslanci NR SR počas 46. schôdze Národnej rady SR 5. februára 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ukončiť by ju mali 20. marca.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok prerušili 46. parlamentnú schôdzu. Pokračovať v nej budú od 17. marca. Ukončiť by ju mali 20. marca. Dané zmeny si odsúhlasili v piatkovom hlasovaní.

Parlament by mal v dňoch 17., 18., a 19. marca rokovať od 9.00 do 19.00 h. V piatok 20. marca má rokovanie trvať od 9.00 do 14.00 h. Hlasovania počas všetkých dní nebudú. Poslanci by o bodoch, ktoré preberú, mali hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 14. apríla.

Schôdza mala podľa harmonogramu končiť 13. februára. Raši pokračovanie schôdze v marcovom termíne odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na tejto schôdzi ešte nedostal. Na programe zostalo ešte mnoho bodov. Ide najmä o návrhy z dielne poslancov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá