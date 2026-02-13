< sekcia Ekonomika
Poslanci prerušili schôdzu, pokračovať v nej budú od 17. marca
Ukončiť by ju mali 20. marca.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok prerušili 46. parlamentnú schôdzu. Pokračovať v nej budú od 17. marca. Ukončiť by ju mali 20. marca. Dané zmeny si odsúhlasili v piatkovom hlasovaní.
Parlament by mal v dňoch 17., 18., a 19. marca rokovať od 9.00 do 19.00 h. V piatok 20. marca má rokovanie trvať od 9.00 do 14.00 h. Hlasovania počas všetkých dní nebudú. Poslanci by o bodoch, ktoré preberú, mali hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 14. apríla.
Schôdza mala podľa harmonogramu končiť 13. februára. Raši pokračovanie schôdze v marcovom termíne odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na tejto schôdzi ešte nedostal. Na programe zostalo ešte mnoho bodov. Ide najmä o návrhy z dielne poslancov.
