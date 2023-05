Poslanci presunuli hlasovanie o tepelnej energetike na júnovú schôdzu

Bratislava 3. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR preložili záverečné hlasovanie o vetovanej novele zákona o tepelnej energetike až na záver nasledujúcej júnovej schôdze parlamentu. Súhlasili tak v stredu s návrhom jedného z predkladateľov, poslanca SaS Karola Galeka.



Problém vznikol s účinnosťou novely, ktorá mala pôvodne platiť od 1. mája tohto roka. Keďže ju však prezidentka Zuzana Čaputová parlamentu vrátila, mali poslanci tento dátum zmeniť, aby právna norma nebola retroaktívna. Takýto návrh však pri jej opätovnom prerokovaní neschválili.



"Vzhľadom na to, že ústavnoprávny výbor NR SR na svojom rokovaní nenašiel zhodu na riešení vzniknutej situácie, je potrebné vzhľadom na jej zložitosť získať časový priestor," vysvetlil presunutie hlasovania Galek.



Na základe pôvodne schválenej novely mali do budúcnosti pri povoľovaní výstavby nových zdrojov tepla s výkonom nad 100 kilowattov obec či ministerstvo hospodárstva posudzovať, či sa nezníži odber tepla z centralizovaného zdroja (CZT) využívajúceho zelené energie. V takom prípade by nebolo možné vydať osvedčenie na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti. Výnimkou mali byť nové zdroje tepla využívajúce obnoviteľné zdroje energie (OZE).



"Hlavným cieľom zákona je zjednodušenie povoľovacieho procesu pri výstavbe nových zdrojov tepla využívajúcich prevažne OZE alebo odpadové teplo, a to vrátane decentralizovaných zdrojov tepla, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre bytové domy a iné objekty spotreby tepla," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. Novela mala súčasne chrániť od odpájania tie účinné systémy CZT, ktoré už dnes využívajú obnoviteľné zdroje energie v podiele 65 % a viac.



Prezidentka novele vyčítala, že legislatívny proces v rámci poslaneckého návrhu neposkytol dostatočný priestor pre zapojenie odbornej verejnosti a odbornú diskusiu, aká bola podľa nej pri zmenách v tepelnej energetike ako regulovaného odvetvia a v čase energetickej krízy žiaduca.



"Keďže zákon o tepelnej energetike predstavuje komplexnú právnu ochranu všetkých existujúcich účinných centralizovaných zásobovaní teplom bez ohľadu na využívaný zdroj energie, je prezidentka presvedčená, že akékoľvek legislatívne zásahy musia byť náležite zvážené najmä z odbornej stránky a z hľadiska dosahu na široký okruh spotrebiteľov," uviedla pri vetovaní novely hlava štátu.



Prezidentka poukázala aj na nesúhlasné stanoviská k schválenému zákonu doručené zo strany ministerstva hospodárstva, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenského zväzu výrobcov tepla a mesta Košice.