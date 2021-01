Poslanci privítali navýšenie zdrojov pre najodkázanejšie osoby v EÚ

Brusel 21. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok odobrili navýšenie financií z rozpočtu EÚ na potraviny a základné potreby pre najodkázanejšie osoby v krajinách EÚ v rokoch 2021 a 2022. Toto opatrenie podporili aj slovenskí europoslanci.



Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá je šéfkou Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), v mene EP viedla rokovania s Radou EÚ a eurokomisiou. Vznikla dohoda, že dodatočné zdroje z balíka na pokrízovú obnovu budú môcť štáty čerpať bez potreby ich spolufinancovania a bez záťaže na štátny rozpočet.



Vo svojom vystúpení v pléne EP upozornila, že pandémia má vážne ekonomické a sociálne dôsledky takmer na každého, no najviac na ňu doplatili, a to vo všetkých členských štátoch, ľudia ohrození chudobou. Podľa jej slov od vypuknutia pandémie sa zhoršila situácia viac ako 20 % občanov EÚ, ktorí sú ohrození chudobou, energetickou chudobou a sociálnym vylúčením. Spresnila, že Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pomáha ľuďom v núdzi na ceste z chudoby a zo sociálneho vylúčenia. FEAD ročne pomáha 13 miliónom ľuďom, vrátane štyroch miliónov detí a na Slovensku len za jeden rok dostalo potravinového balíčky až 300.000 ľudí.



"Vplyvom pandémie bude nárast nezamestnanosti obrovský a zníženie životnej úrovne ľudí bude extrémne. Pre milióny Európanov. Ak sa znižuje životná úroveň ľudí, ktorí už štartovali z hranice chudoby, potrebujeme pre ich záchranu konať rýchlo a efektívne. Takto ja vnímam FEAD. Pomoc musí byť rýchla, flexibilná, adresná a materiálna," uviedla v pléne EP.



Poslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) pripomenula, že zmierňovanie dosahov koronakrízy a potreba pomoci ľuďom, ktorých pracovné miesta sú ohrozené, alebo o prácu už prišli, musí byť prioritou pri využívaní európskych fondov nielen v súčasnosti, ale aj pri realizácii plánu obnovy a odolnosti. Podľa nej je potrebné podporovať projekty zamerané najmä na pomoc malým a stredným podnikateľom a treba zabrániť existenčným problémom najviac ohrozených skupín obyvateľstva, vrátane mladých rodín, hendikepovaných spoluobčanov, či dôchodcov.



Poslankyňa Miriam Lexmann (KDH) rovnako upozornila na skutočnosť, že pandémia zvýšila množstvo ľudí a rodín ohrozených chudobou, nezamestnanosťou i sociálnym vylúčením. Mimoriadne dôležité je najmä to, že cez FEAD pomáhame reagovať predovšetkým na potreby najodkázanejších osôb – čo je v EÚ podľa štatistík 13 miliónov ľudí vrátane štyroch miliónov detí, vysvetlila. Jej stranícky kolega Ivan Štefanec (KDH) podporil navýšenie uvedených zdrojov, zároveň však odkázal, že musia byť prijaté aj jasné mechanizmy rozdeľovania pomoci pre jednotlivé členské štáty a následne aj nimi pre svojich občanov.



Poslanec Eugen Jurzyca (SaS) v tejto súvislosti pripomenul stanovisko Európskeho dvora audítorov, že celkovo FEAD je považovaný za relevantný nástroj pre poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, avšak jeho prínos k zmierňovaniu chudoby nebol doposiaľ preukázaný.