< sekcia Ekonomika
Poslanci PS neuspeli v pléne s viacerými návrhmi uznesení
Richard Dubovický nezískal podporu pre svoj návrh k aktuálnej situácii výstavby 2. etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok nepodporila viaceré návrhy uznesení z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Darina Luščíková napríklad neuspela s návrhom, aby parlament vyjadril znepokojenie nad rastom zadlženia SR a aby dôrazne vyzval vládu dôsledne plniť ustanovenia zákona o rozpočtovej zodpovednosti a Ústavy SR, ktorých cieľom je zabezpečiť dlhodobo udržateľné verejné financie.
Neprešiel ani návrh Jána Hargaša a Michala Trubana na vyjadrenie znepokojenia nad informáciami o priebehu a spôsobe hodnotenia a výsledku poskytnutia dotácií v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Išlo o výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti biotechnológií, robotiky a automatizácií.
Richard Dubovický nezískal podporu pre svoj návrh k aktuálnej situácii výstavby 2. etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Parlament mal podľa neho odporučiť vláde pri konsolidácii verejných financií nepristúpiť k rozpočtovým opatreniam, ktoré by ohrozili pokračovanie strategicky dôležitých dopravných stavieb na východnom Slovensku, vrátane prešovskej R4.
Neprešiel ani návrh uznesenia Jany Hanuliakovej a Mareka Lackoviča k dlhodobo neudržateľnému stavu financovania miestnych a regionálnych samospráv na Slovensku. Chceli ním vyzvať členov vlády bezodkladne pripraviť návrhy, ktorými sa za účasti Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a združenia Samosprávne kraje Slovenska zabezpečí dlhodobý a udržateľný stav financií v územných samosprávach.
Parlament neschválil ani návrh k zisteniam Európskej prokuratúry o daňových podvodoch s prepojením na Slovensko. Beáta Jurík, Zuzana Mesterová, Zuzana Števulová a Michal Truban plánovali vyzvať vládu na zefektívnenie prevencie a boja s finančnými podvodmi, vrátane podvodov na dani z pridanej hodnoty a colných podvodoch, ktoré ochudobňujú rozpočet. Zároveň chceli, aby vláda predstavila aktualizovaný plán prevencie a boja s ekonomickou kriminalitou, vrátane podvodov na DPH a colných podvodov.
Plénum neodobrilo ani návrh Jána Hargaša k modernizácii ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a na vykonanie poslaneckého prieskumu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Parlament mal podľa neho vyjadriť znepokojenie nad informáciami o priebehu a spôsobe modernizácie slovensko.sk, ktorá nebola riadne odôvodnená a prebieha bez odbornej diskusie a transparentnej súťaže.
S návrhom k zohľadňovaniu osobitnej situácie rodín s jedným rodičom a rodín s maloletými deťmi pri realizácii opatrení na konsolidáciu verejných financií neuspeli poslankyne Veronika Šrobová a Simona Petrík. Navrhovali uznesením zaviazať vládu, aby konsolidácia verejných financií bola realizovaná spôsobom, ktorý zohľadňuje a chráni životnú úroveň obyvateľstva, najmä rodín s jedným rodičom a rodín s maloletými deťmi.
