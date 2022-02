Poslanci rokovali o novele zákona na urýchlenie stavby diaľnic

Bratislava 9. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu ukončilo piaty rokovací deň 55. schôdze diskusiou o novele zákona, ktorá by mala pomôcť urýchliť výstavbu diaľnic. Poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) k novele zákona predstavil pozmeňujúci návrh.



Svrček navrhuje doplniť podmienky preukázania právneho titulu k nehnuteľnostiam, na ktorých plánuje stavebník uskutočniť stavbu diaľnice. Časové obmedzenie platnosti stavebného povolenia pre stavbu diaľnice by malo byť podľa jeho návrhu päť rokov od jeho vykonateľnosti s tým, že jeho platnosť sa smie na žiadosť stavebníka v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalších päť rokov. Stanoviť sa tiež má subjektívna a objektívna lehota na uplatnenie nároku na primeranú náhradu zo strany vlastníka nehnuteľnosti.



Navrhuje tiež skrátiť lehotu na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na sedem dní. Malo by ísť o sedem pracovných dní. Vypustiť by sa zároveň mala možnosť odňatia odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení. Ide totiž podľa poslanca o nežiaduci zásah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva.



Poslanci budú v rokovaní 55. schôdze pokračovať vo štvrtok (10. 2.) o 9.00 h. Okrem iného ich čaká aj tradičná štvrtková Hodina otázok.