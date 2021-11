Poslanci rokovali o oslobodení od dane nebytových priestorov

Bratislava 24. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere druhého rokovacieho dňa 51. schôdze rokovali o návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Novela je v druhom čítaní.



Novela zákona hovorí o tom, že by sa mala zaviesť možnosť pre obce stanoviť si zníženie alebo oslobodenie stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity. Možnosť oslobodenia od dane alebo jej zníženie by sa nemala vzťahovať na prevádzky, ako sú obchody, kaviarne a podobne, keďže neslúžia na športové aktivity. Predkladatelia tak chcú zrovnoprávniť možnosť oslobodenia od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity, obdobne ako existuje možnosť takéhoto oslobodenia pre divadlá či galérie.



Poslanci sa opäť zídu vo štvrtok (25. 11.) ráno od 9.00 h a mali by pokračovať podľa programu schôdze. Okrem toho ich čaká Hodina otázok, na ktorú poslanci položili na členov vlády napríklad otázky súvisiace s pandémiou nového koronavírusu či s očkovaním.