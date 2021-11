Poslanci sa v úvode dňa venovali návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne

Bratislava 30. novembra (TASR) - Návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne (SP) začalo v utorok plénum Národnej rady (NR) SR piaty rokovací deň 51. schôdze. SP by podľa návrhu mala v budúcom roku hospodáriť s približne 10 miliardami eur.



Rozpočet SP počíta v roku 2022 so štátnym transferom vo výške 400 miliónov eur, v roku 2023 vo výške 450 miliónov eur a v roku 2024 vo výške 650 miliónov eur. Za jednotlivé roky je to však menej než očakávaný tohtoročný transfer v celkovej hodnote skoro 750 miliónov eur, čo je však o 90 miliónov eur menej oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu.



Z celkových výdavkov SP v budúcom roku (9,9 miliardy eur) má ísť najviac na dôchodkové poistenie (viac než 8,2 miliardy eur) a viac než miliarda sa má minúť v rámci základného fondu nemocenského poistenia.



Na programe má plénum ďalej napríklad aj návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na roky 2022 až 2024. Celkové výdavky ÚDZS by sa v budúcom roku podľa návrhu mali vyšplhať na sumu 23,9 milióna eur, z toho príspevok na činnosť úradu predstavuje 23,5 milióna eur.