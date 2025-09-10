Poslanci sa v závere dňa venovali návrhom z dielne envirorezortu

< sekcia Ekonomika
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere stredajšieho rokovania na schôdzi venovali návrhom zákonov z dielne envirorezortu. Diskutovali o novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý preberajú v skrátenom legislatívnom konaní, ako aj o novele zákona o odpadoch.
Podľa novelizácie zákona o odpadoch by mala organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia SR zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky. Vláda navrhla aj túto novelu prebrať v zrýchlenom režime.
Poslanci sa vrátia na rokovanie opäť vo štvrtok (11. 9.) ráno. Popoludní ich čaká aj tradičná hodina otázok. Po nej sú na programe návrhy z dielne rezortu dopravy, napríklad novela zákona o elektronických komunikáciách či novela zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave.
