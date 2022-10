Poslanci sa v závere rokovacieho dňa venovali rodičovskému dôchodku

Bratislava 4. októbra (TASR) - Vládny návrh zákona, ktorým sa má zaviesť tzv. rodičovský dôchodok, bol témou diskusie Národnej rady (NR) SR v závere 10. rokovacieho dňa 72. schôdze parlamentu. Návrh kritizovali viacerí opoziční poslanci vrátane SaS.



Seniori v dôchodkovom veku by podľa novely zákona z dielne rezortu práce mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku by zároveň mala byť po odpracovaní 40 rokov.



Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) predložila k novele zákona pozmeňujúci návrh. Upraviť by sa podľa neho mal moment vzniku nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu. Rodičovský dôchodok v budúcom roku by sa mal vyplatiť za celý rok 2023 v jednej úhrnnej splátke. Nárok na predčasný starobný dôchodok má vzniknúť v prípade, ak suma predčasného starobného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.



V stredu (5. 10.) od 9.00 h by malo plénum pokračovať rokovaním o novele zákona o 13. dôchodku. Poslanci o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Dôchodcovia by podľa návrhu mali dostať 13. dôchodok aj v novembri, bude však krátený.