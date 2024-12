Poslanci sa v závere rokovania venovali opozičnej novele

Bratislava 6. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie diskusiou o novele zákona o dani z príjmov z dielne opozičného klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Ďalší rokovací deň ich čaká v pondelok (9. 12.).



Opoziční poslanci navrhujú predĺženie platnosti daňového bonusu na dieťa v súčasnej výške 140 eur aj po 31. decembri, a to bez časového obmedzenia. Daňový bonus v tejto výške zaviedla ešte predchádzajúca vláda, a to dočasne na roky 2023 a 2024. Ak sa nezmení zákon, od 1. januára 2025 sa bonus zníži na 100 eur.



"Rodiny s deťmi by tak prišli o sumu 480 eur ročne na jedno dieťa, ak si v súčasnosti uplatňujú daňový bonus v plnej výške 140 eur mesačne," upozornili predkladatelia. Návrhom chcú poklesu predísť.



V pondelok majú poslanci začať rokovanie ďalším pokusom o mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Popoludní majú na programe vetovanú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne SNS. Parlamentu ju vrátil prezident Peter Pellegrini.