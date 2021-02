Poslanci sa venovali kráteniu minimálneho dôchodku

Bratislava 4. februára (TASR) - Krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku by sa malo zrušiť. Hovorí o tom novela zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Poslanci o nej rokovali v úvode 6. dňa 23. schôdze Národnej rady (NR) SR.



S novelou zákona rezort práce prichádza pre zistenia ústavného súdu, ktorý začiatkom novembra minulého roka upozornil, že krátenie nie je v súlade s ústavou.



Plénum by sa vo štvrtok malo venovať okrem návrhov ministerstva práce aj materiálu z dielne rezortu spravodlivosti o sudcoch a prísediacich. Zaoberať sa má tiež novelou zákona o kritickej infraštruktúre, ktorú prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní. Rovnako by poslancov mal čakať aj návrh zákona, ktorý predstaví parlamentu minister financií Eduard Heger (OĽANO). Dosiahnuť by sa ním malo, že sa na predaj respirátorov FFP2 a FFP3 zavedie nulová sadzba DPH. Vláda navrhla, aby sa novelou parlament zaoberal v tzv. zrýchlenom režime.