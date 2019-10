Poslanci SaS neuspeli s návrhom na elimináciu drobných mincí

Bratislava 23. okróbra (TASR) - Najmenšie mince sa z obehu na Slovensku nestiahnu. Parlament odmietol opozičnú novelu zákona o cenách z dielne poslancov SaS.



Poslanci navrhovali stiahnuť z obehu jednocentové a dvojcentové mince. "Keďže Slovenská republika stratila vstupom do eurozóny menovú suverenitu, nemôže používanie týchto mincí na svojom území úplne zakázať. Úpravou zákona o cenách však môže stanoviť také pravidlá zaokrúhľovania cien, ktoré budú mať za následok faktické stiahnutie najmenších mincí z obehu," priblížil Ondrej Dostál.



V novele zákona poslanci navrhovali, aby sa ceny nezaokrúhľovali na najnižšiu platnú mincu, ale na najnižšiu platnú väčšiu mincu, pričom za väčšie mince by podľa návrhu zákona boli určené mince v nominálnej hodnote minimálne päť centov. "V takto nastavenom legislatívnom prostredí by síce jednocentové a dvojcentové mince ostali v platnosti a spotrebitelia by ich mohli používať, ale obchodníci by už fakticky nevydávali mince v nižšej nominálnej hodnote ako päť centov, čím by v priebehu krátkej doby prišlo k faktickému stiahnutiu jednocentových a dvojcentových mincí z obehu," priblížil Dostál.



Poslanci SaS zároveň pripomenuli, že aj Národná banka Slovenska hovorí o eliminácii drobných mincí, za ich zrušenie je aj verejnosť.