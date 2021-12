Poslanci schválili finančný príspevok za očkovanie pre seniorov

Bratislava 9. decembra (TASR) - Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Za návrh hlasovalo 97 zo 138 prítomných poslancov.



Návrh zákona podporili poslanci OĽANO, Sme rodina, SaS okrem štyroch, ale aj nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD. Za hlasovali tiež poslanci Jozef Šimko, Jana Žitňanská, Alexandra Pivková, Miriam Šuteková, Ján Krošlák a Juraj Šeliga. Pri hlasovaní sa Smer-SD zdržal, ĽSNS bola proti, rovnako tak odídenci z ĽSNS.



Pôvodným zámerom bolo vyplatiť seniorom za očkovanie 500-eurové poukazy viazané na vymedzené účely, napríklad v hoteloch či reštauráciách. Tento zámer však upravil schválený pozmeňujúci návrh poslankyne Anny Miernej (OĽANO), ktorý nadväzoval na zmeny avizované ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO).



Finančný príspevok vo výške 300 eur tak bude poskytnutý seniorom nad 60 rokov, ktorí absolvovali očkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny alebo sa do konca tohto roka registrovali a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.



Príspevok 200 eur bude poskytnutý seniorom, ktorí absolvovali očkovanie druhou dávkou od 30. júna tohto roka alebo sa do konca roka na druhú dávku registrovali a budú zaočkovaní do 15. januára 2022. Finančný príspevok vo výške 200 eur sa bude týkať aj seniorov, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou od 25. novembra, alebo sa registrovali do konca tohto roka a absolvujú očkovanie do 15. januára 2022.



Pri jednodávkovej vakcíne platí, že ak sa dal senior zaočkovať do 31. decembra tohto roka a do 1. marca 2022 absolvuje očkovanie posilňujúcou dávkou, získa príspevok vo výške 200 eur.



Finančný príspevok sa bude týkať seniorov, ktorí absolvovali očkovanie na Slovensku. Na poskytnutie finančnej pomoci sa budú môcť používať údaje z databázy zaočkovaných osôb, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



Pozmeňujúci návrh predložil aj poslanec Smeru-SD Ján Richter, ten však plénum neschválilo. Týkal sa jednorazovej finančnej pomoci pre seniorov, ktorá mala byť poskytnutá každej fyzickej osobe, ktorá do konca tohto roku dovŕšila vek aspoň 60 rokov a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Pomoc mala byť na zmiernenie dôsledkov rastu cien v roku 2022.



Poslanci neschválili ani pozmeňujúci návrh predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Cieľom jeho návrhu bolo vytvoriť podmienky na finančné ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii boja proti ochoreniu COVID-19. Zároveň malo ísť aj o motiváciu na návrat tých pracovníkov, ktorí počas minulého a tohto roka predčasne odišli zo zamestnania alebo si prácu našli v zahraničí či v iných oblastiach.