< sekcia Ekonomika
Poslanci schválili novelizáciu siedmich energetických zákonov
Novela má nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. novembra 2025, 1. januára 2026 a 1. septembra 2026.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi. Aj tieto zmeny prináša vládny návrh novely zákona o energetike, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Novela zároveň mení aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ale tiež zákon o tepelnej energetike, alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, banský zákon a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
Návrh transponuje a implementuje požiadavky v oblasti reformy dizajnu vnútorného trhu s elektrinou, vyplývajúce z nariadení a smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Novela tiež zavádza čiastočnú transpozíciu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorné trhy s obnoviteľným plynom, zemným plynom a s vodíkom. „Čiastočná transpozícia je zameraná najmä na úpravu certifikácie prevádzkovateľa vodíkovej prepravnej siete a úpravu pravidiel fungovania vnútorného trhu s vodíkom,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo hospodárstva SR.
Novelou sa má zriadiť nová činnosť na trhu, a to činnosť organizátora zdieľania. Tá bude podliehať režimu oznamovania a má podporiť rozvoj zdieľania elektriny medzi odberateľmi a uľahčiť administratívne a ďalšie úkony súvisiace s realizáciou zdieľania elektriny. Návrh tiež zakazuje dodávateľom podmieňovať uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny zákazom zdieľať elektrinu alebo obmedzením množstva elektriny, ktoré je možné zdieľať.
Naopak, prevádzkovatelia distribučných sústav budú mať v prípade schválenia novely parlamentom rozšírené povinnosti. Budú musieť zverejňovať na svojich webových sídlach údaje o počte prijatých a odmietnutých žiadostí o pripojenie k distribučnej sústave. Tiež údaje o voľnej distribučnej kapacite a jej výpočte, informácie o podmienkach rezervácie distribučnej kapacity, o podávaní žiadostí o pripojenie k distribučnej sústave a jeho podmienkach a predkladaní požadovaných dokladov k žiadosti o pripojenie v elektronickej forme.
Novela upravuje aj možnosť priamej podpory výroby elektriny z jadrového paliva po júli 2027 formou zmluvy o vyrovnávacom režime na výrobu elektriny z jadrového paliva. Mechanizmus zahŕňa nielen záruku výnosov pre výrobcov elektriny, ale súčasne aj obmedzenie hornej hranice trhových výnosov príslušných výrobných aktív. To má zabrániť situáciám, keď výrobcovia nadmerne profitujú z vývoja na energetických trhoch na úkor odberateľov.
Účasť na tejto forme podpory bude dobrovoľná a má sa vzťahovať na nové investície do výrobných zdrojov od júla 2027. Využitie tejto formy podpory je na rozhodnutí ministerstva po predchádzajúcej notifikácii EK.
Novela má nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. novembra 2025, 1. januára 2026 a 1. septembra 2026.
Novela zároveň mení aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ale tiež zákon o tepelnej energetike, alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, banský zákon a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
Návrh transponuje a implementuje požiadavky v oblasti reformy dizajnu vnútorného trhu s elektrinou, vyplývajúce z nariadení a smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Novela tiež zavádza čiastočnú transpozíciu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorné trhy s obnoviteľným plynom, zemným plynom a s vodíkom. „Čiastočná transpozícia je zameraná najmä na úpravu certifikácie prevádzkovateľa vodíkovej prepravnej siete a úpravu pravidiel fungovania vnútorného trhu s vodíkom,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo hospodárstva SR.
Novelou sa má zriadiť nová činnosť na trhu, a to činnosť organizátora zdieľania. Tá bude podliehať režimu oznamovania a má podporiť rozvoj zdieľania elektriny medzi odberateľmi a uľahčiť administratívne a ďalšie úkony súvisiace s realizáciou zdieľania elektriny. Návrh tiež zakazuje dodávateľom podmieňovať uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny zákazom zdieľať elektrinu alebo obmedzením množstva elektriny, ktoré je možné zdieľať.
Naopak, prevádzkovatelia distribučných sústav budú mať v prípade schválenia novely parlamentom rozšírené povinnosti. Budú musieť zverejňovať na svojich webových sídlach údaje o počte prijatých a odmietnutých žiadostí o pripojenie k distribučnej sústave. Tiež údaje o voľnej distribučnej kapacite a jej výpočte, informácie o podmienkach rezervácie distribučnej kapacity, o podávaní žiadostí o pripojenie k distribučnej sústave a jeho podmienkach a predkladaní požadovaných dokladov k žiadosti o pripojenie v elektronickej forme.
Novela upravuje aj možnosť priamej podpory výroby elektriny z jadrového paliva po júli 2027 formou zmluvy o vyrovnávacom režime na výrobu elektriny z jadrového paliva. Mechanizmus zahŕňa nielen záruku výnosov pre výrobcov elektriny, ale súčasne aj obmedzenie hornej hranice trhových výnosov príslušných výrobných aktív. To má zabrániť situáciám, keď výrobcovia nadmerne profitujú z vývoja na energetických trhoch na úkor odberateľov.
Účasť na tejto forme podpory bude dobrovoľná a má sa vzťahovať na nové investície do výrobných zdrojov od júla 2027. Využitie tejto formy podpory je na rozhodnutí ministerstva po predchádzajúcej notifikácii EK.
Novela má nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. novembra 2025, 1. januára 2026 a 1. septembra 2026.