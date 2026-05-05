Poslanci schválili novelu verejného obstarávania, zefektívnia kontrolu
Zmeny podľa ministra odbremenia ÚVO a efektívnejšie zacielia kontroly na rizikové a objemnejšie zákazky na úkor menej rizikových.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. Zmeny by mali zefektívniť kontroly vykonávané Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľským orgánom. Poslanci prerokovali novelu zrýchlene počas 49. schôdze.
„Predkladaný návrh zákona primárne napĺňa prísľub Slovenskej republiky vysporiadať sa s výhradami Európskej komisie týkajúcimi sa rozširujúceho charakteru definície základného bezpečnostného záujmu podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Súvisí to podľa neho s aplikáciou výnimky v porovnaní s európskym rámcom.
„Novela súčasne vytvorí priestor pre procesné zefektívnenie kontrol zákaziek financovaných zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom precizovania rizikovo orientovaného prístupu, čomu bude zodpovedať aj nová metodika a upravený model analýz rizík verejného obstarávania,“ priblížil Takáč.
Zmeny podľa ministra odbremenia ÚVO a efektívnejšie zacielia kontroly na rizikové a objemnejšie zákazky na úkor menej rizikových. „Kombinácia týchto prístupov môže prispieť k zrýchleniu čerpania prostriedkov z Programu Slovensko,“ dodal Takáč, ktorý novelu odôvodnil podľa rozhodnutia vlády miesto ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý).
Novela verejného obstarávania nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia. Poslanci spolu so 14 pozmeňujúcimi návrhmi z výborov schválili aj prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2026. Navrhované úpravy týkajúce sa posudzovania konfliktu záujmov a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa totiž viažu na proces verejného obstarávania, s čím je potrebné sa vysporiadať prechodnými ustanoveniami.
Napríklad, postup zadávania zákazky a koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. júna 2026, sa dokončia podľa predpisov účinných do tohto dátumu.
ÚVO bude môcť uplatňovať princíp priorizácie pri výkone dohľadu a preskúmavania podnetov. Dôvodom je zvýšený objem dohľadovej agendy, najmä v súvislosti s realizáciou plánu obnovy a odolnosti, a efektívnejšie využívanie odborných personálnych kapacít úradu.
Podľa jedného z pozmeňujúcich návrhov novela precizuje ustanovenia zákona upravujúce konflikt záujmov negatívnym exemplifikatívnym výpočtom situácií, ktoré samy o sebe bez preukázania existencie záujmov zainteresovanej osoby nespôsobujú konflikt záujmov.
Predseda ÚVO v prípade rozhodnutia o námietkach bude môcť začať konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia najneskôr do troch mesiacov od jeho právoplatnosti. Nemôže začať konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia úradu o námietkach na základe skutočností v podnete na preskúmanie tohto právoplatného rozhodnutia, ak bol podnet na preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu o námietkach doručený úradu po uplynutí 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia úradu.
Predbežná kontrola zákazky by sa mala vykonávať nie pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, ale bezprostredne pred uzavretím zmluvy, čo môže prispieť k zníženiu chybovosti. Vypúšťa sa povinnosť vykonať kontrolu všetkých nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií a túto, vo vzťahu k všetkým zákazkám a ich zmenám, podmieňuje skutočnosťami z analýzy rizík. Zodpovednosť za nastavenie a vykonanie analýzy rizík nesie riadiaci orgán.
