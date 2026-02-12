< sekcia Ekonomika
Poslanci schválili novelu zákona o bankách, upravili ňou ďalšie zákony
Zároveň odsúhlasili viaceré pozmeňujúce návrhy, ktorými upravili aj mnohé ďalšie právne normy.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Odolnosť bankového sektora na Slovensku sa má posilniť. Vyplýva to z novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer definitívne schválili. Zároveň odsúhlasili viaceré pozmeňujúce návrhy, ktorými upravili aj mnohé ďalšie právne normy.
Opoziční zákonodarcovia opakovane upozorňovali, že tieto pozmeňujúce návrhy sú „prílepky“, teda zmeny nesúvisiacich zákonov, ktoré rokovací poriadok nedovoľuje. S kritikou vystúpili viacerí aj v rozprave v 3. čítaní, ktorú poslanci vo štvrtok večer na návrh troch koaličných klubov nakoniec predčasne ukončili. Koalícia nepriame novely vysvetľovala tým, že ide o dôležité úpravy, ktoré treba prijať rýchlo a nestihnú preto prejsť bežným legislatívnym procesom.
Novelou zákona o bankách sa do slovenského právneho poriadku preberá európska smernica, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).
„Hlavným cieľom úprav obsiahnutých v smernici CRD VI je posilniť odolnosť bankového sektora v EÚ a zaistiť lepšiu ochranu finančnej stability. Smernica CRD VI podporuje harmonizáciu rámca bankového dohľadu a v konečnom dôsledku prehlbuje vnútorný trh pre bankovníctvo. Smernica CRD VI preberá do európskej legislatívy súbor reforiem medzinárodných štandardov (Basel III) dohodnutých Bazilejským výborom pre bankový dohľad,“ spresnil rezort financií.
Na základe schválených pozmeňujúcich návrhov z výborov sa investičným partnerom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania bude môcť stať aj podielový fond, teda subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou. Úprava reaguje na potrebu umožniť účasť širšieho spektra subjektov v tomto systéme.
Poslanci odsúhlasili aj pozmeňujúce návrhy Daniela Karasa (Smer-SD). Upraví sa tak napríklad zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Obciam a vyšším územným celkom sa v máji poskytne suma minimálne na úrovni 70 % z jednej dvanástiny prognózovaného ročného výnosu daní, na ktoré majú nárok. Cieľom je stabilizovať príjmy samospráv v mesiaci, v ktorom je vždy najnižší prevod. Preplatky sa vysporiadajú neskôr počas roka.
Novelou zákona o evidencii tržieb sa posúva účinnosť povinných bezhotovostných platieb z 1. marca na 1. mája tohto roka. Dôvodom je vytvorenie časového priestoru na úpravu súvisiacich procesov. Na základe novely zákona o platobných službách zasa poskytovateľ platobných služieb nebude môcť do konca roka 2027 požadovať poplatok za vykonanie bezhotovostnej platby prostredníctvom QR kódu, pokiaľ na to využíva technické riešenie od Finančného riaditeľstva SR. Dôvodom úpravy je podpora využívania tohto druhu platieb.
V hlasovaní prešli aj pozmeňujúce návrhy Igora Šimka (Hlas-SD). Novela zákona o energetike určuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako povoľujúci orgán podľa európskeho nariadenia o postupnom ukončení dovozu ruského plynu a príprave ukončenia dovozu ruskej ropy (REPowerEU). Cieľom je, aby rezort mohol uplatňovať toto nariadenie v praxi. Zavádza tiež pokuty pre fyzické a právnické osoby za porušenie nariadenia REPowerEU.
Pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila Paula Puškárová (Hlas-SD), zákonodarcovia novelizovali zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Rozšírili tak okruh prijímateľov peňazí z plánu obnovy. Prijímateľom určeným rozhodnutím vlády môže byť po novom aj právnická osoba, ktorá buď sama vykonáva, alebo má v pôsobnosti subjekt, ktorý vykonáva úlohy vo verejnom záujme. A to vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie míľnikov a cieľov plánu obnovy.
Pri záverečnom hlasovaní prešli aj viaceré úpravy zákona o hazardných hrách, ktoré navrhol Roman Malatinec (nezaradený). Národná lotériová spoločnosť Tipos bude môcť vykonávať svoju činnosť aj mimo územia SR. Pribudne tiež možnosť hrať číselné lotérie aj na samoobslužných stávkových termináloch a produktové portfólio Tiposu sa rozšíri o možnosť prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
