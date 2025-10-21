< sekcia Ekonomika
Poslanci schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách. Do slovenskej legislatívy prenáša prepracované znenie smernice Európskej únie (EÚ) z roku 2018, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií.
Zákon o elektronických komunikáciách obsahuje aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí. Táto smernica je však už zrušená nariadením EP a Rady EÚ z apríla 2024 o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie gigabitových elektronických komunikačných sietí.
„Na túto skutočnosť je potrebné reagovať aj legislatívnymi zmenami a úpravou zákona o elektronických komunikáciách tak, aby v praxi nedochádzalo k pochybnostiam, ktorá legislatívna norma sa má uplatniť a ako,“ uviedlo Ministerstvo dopravy (MD) SR v dôvodovej správe.
Cieľom aktu o gigabitovej infraštruktúre je dôslednejšie prispieť k znižovaniu nákladov pri budovaní vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí. Novela zároveň obsahuje spresnenia niektorých ustanovení zákona, ako aj úpravy legislatívno-technickej povahy.
Poslanci k novele schválili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Rozšíri sa napríklad okruh poštových zásielok, pri ktorých bude umožnené dodávanie nielen proti fyzickému podpisu, ale aj na základe iného identifikačného prostriedku. Môže ním byť PIN alebo QR kód, zaslaný adresátovi výlučne za účelom prevzatia zásielky. Zjednodušený spôsob preberania sa bude týkať najmä doporučených a poistených listových zásielok a balíkov. Bude ho možné využiť aj v samoobslužných technických zariadeniach.
Po novom sa novelou upravuje aj možnosť regulačného úradu vydávať krátkodobé povolenia na zabezpečenie rádiovej komunikácie, platné maximálne 15 dní. Určené budú na jednorazové účely, ktoré nemožno predvídať. Vylepšuje sa tiež legislatívna úprava spolupráce telekomunikačných operátorov s políciou pri odhaľovaní rôznych podvodných volaní.
