Poslanci schválili nový zákon o bezpečnosti výrobkov

Bratislava 1. apríla (TASR) - Bezpečnosť všetkých druhov výrobkov, či už predávaných online alebo v kamennom obchode, a úroveň ochrany spotrebiteľov by sa mala zlepšiť. Vyplýva to z nového zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Zákon nadväzuje na usmernenia zo strany Európskej únie (EÚ).



„Nebezpečné výrobky môžu mať pre spotrebiteľov a občanov veľmi negatívne dôsledky. Všetci spotrebitelia vrátane tých najzraniteľnejších, ako sú deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, majú právo na bezpečné výrobky, preto je nevyhnutné, aby spotrebitelia mali k dispozícii dostatočné prostriedky na presadzovanie uvedeného práva a aby členské štáty EÚ mali k dispozícii primerané nástroje a opatrenia na presadzovanie predmetného nariadenia,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľ návrhu.



Aj napriek tomu, že príslušné európske nariadenie by malo byť priamo účinné, zákon obsahuje ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné k harmonizácii slovenského právneho poriadku s týmto nariadením. Upravuje tak niektoré práva a povinnosti hospodárskych subjektov, pôsobnosť orgánov verejnej správy, dohľad nad dodržiavaním povinností, sankcie za porušenie povinností a vnútroštátnu spoluprácu pri výmene informácií o nebezpečných výrobkoch s Európskou komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ.



Nariadenie sa okrem iného zameriava na zvýšenie bezpečnosti výrobkov online, zlepšuje kontrolu výrobkov na európskom trhu, zavádza rýchlejší proces stiahnutia nebezpečných výrobkov z trhu a prispôsobuje ich bezpečnosť novým technológiám.



Zákon bude účinný od 1. mája tohto roka.