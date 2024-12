Poslanci schválili rozpočet mesta Hlohovec, primátor zváži jeho podpis

Hlohovec 13. decembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Hlohovci schválilo na štvrtkovom (12. 12.) zasadnutí návrh rozpočtu mesta na rok 2025, upravený poslaneckým pozmeňovacím návrhom. Mesto by malo hospodáriť s celkovými príjmami 33,5 milióna eur. Počíta sa s prebytkom rozpočtu na úrovni takmer 16.000 eur. Primátor mesta Ivan Baranovič avizoval, že sa najskôr podrobne oboznámi s obsahom pozmeňovacieho návrhu a keď bude všetko v poriadku, nemá problém schválený rozpočet podpísať.



Z pôvodného návrhu bol vypustený príjem z odpredaja siedmich nájomných sociálnych bytov, ktorý mal do rozpočtu priniesť približne 500.000 eur. Nebolo schválené ani zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností. "Keď som sa tak zbežne pozeral, zamestnanci prídu o polovicu odmien, ktoré dostávali bežný rok. Ďalej nám bolo odporučené, aby sme optimalizovali počet zamestnancov, takže uvidíme, čo budeme robiť," podotkol primátor. Vyjadril obavy z toho, aby sa schválením upraveného rozpočtu nezabrzdil rozvoj mesta. Rozhodnutie o jeho podpise padne počas budúceho týždňa.



Predkladateľ schváleného pozmeňujúceho návrhu Patrik Voltmann nevidí zmysel vo zvyšovaní dane z nehnuteľností. "Bežný rozpočet máme v pluse 1,4 milióna eur, nie je na to dôvod," zdôraznil s tým, že v prípade pôvodne plánovaného predaja nájomných bytov nie je jasné stanovisko Štátneho fondu rozvoja bývania. "Navyše, neviem si celkom predstaviť, že by sme tých sedem bytov budúci rok aj predali," podotkol. Volá po presnom vyšpecifikovaní dubiózneho majetku, ktorý by mohlo mesto v budúcnosti predať.



Viceprimátor mesta Hlohovec Henrich Pataláš poukázal na to, že nájomné byty, ktoré chcelo mesto predať, sú "vybývané". "Náklady na ich rekonštrukciu sú v čiastke možno až do 50.000 eur," povedal s tým, že peniaze získané za ich predaj by sa dali použiť na nové investície, prípadne na ďalšiu podporu nájomného bývania.



Voltmann ozrejmil, že zníženie plánovaných príjmov je na výdavkovej strane rozpočtu mesta zohľadnené vypustením niektorých kapitálových výdavkov či úpravou pôvodne rozpočtovaných výdavkov pre vedenie mesta a zamestnancov. "Nebolo to nič proti zamestnancom mesta, sumu sme nechali rovnakú ako v minulom roku," podčiarkol. Rozpočet je podľa jeho slov živý materiál, dá sa do neho počas roka vstupovať, avizoval preto pripravenosť zúčastniť sa aj na prípadných mimoriadnych zastupiteľstvách, ak budú potrebné zmeny.



Bežné príjmy mesta Hlohovec by mali v budúcom roku dosiahnuť úroveň 25,2 milióna eur. Bežné výdavky sú plánované na úrovni 23,81 milióna eur. Kapitálové príjmy by mali byť 7,26 milióna, kapitálové výdavky sú predpokladané v objeme 9,09 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované na úrovni 1,04 milióna eur, výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť vyše 590.000 eur.



Medzi plánované investičné projekty podporené z dotácií a grantov patrí napríklad budovanie cyklistickej infraštruktúry, rekonštrukcia chodníkov či denného stacionára na Pribinovej ulici. V hodnotiacom procese je projekt rekonštrukcie a modernizácie nevyužívanej budovy a areálu na ulici M. Benku, ktoré by sa mohli využívať ako domov sociálnych služieb a centrum včasnej intervencie.