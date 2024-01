Zlaté Moravce sa vyhli provizóriu, poslanci schválili rozpočet

Zlaté Moravce 6. januára (TASR) - Mesto Zlaté Moravce vstupuje do nového roka s platným rozpočtom. Mestské zastupiteľstvo ho schválilo v posledných dňoch uplynulého roka. Samospráva bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 17.621.259 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je objem financií nižší o 4.867.753 eur.



Podľa hlavnej kontrolórky mesta Zity Koprdovej bol rozpočet zostavený zodpovedne a úsporne v najvyššej možnej miere. "Boli nastavené také podmienky, aby bol rozpočet na rok 2024 čo najviac reálny a očakávame, že po schválení štátneho rozpočtu bude potrebné rozpočet mesta ešte prehodnotiť," skonštatovala.



V príjmovej časti rozpočtu sú bežné príjmy vyčíslené na 13,535 milióna eur. Najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta vždy tvorili daňové príjmy, táto skutočnosť sa nemení ani v tomto roku. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 8,184 milióna eur a tvoria 60,46 percenta príjmov.



Vo výdavkovej časti predstavuje rozpočet sumu 17,621 milióna eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu predchádzajúceho roka o 4,867 milióna eur. Bežné výdavky sú vyčíslené na 13,509 milióna eur. Kapitálové výdavky predpokladajú sumu 2,556 milióna eur a výdavkové finančné operácie 1,555 milióna eur.



Schvaľovaniu rozpočtu v mestskom zastupiteľstve predchádzalo schválenie všeobecne záväzných nariadení o zvýšení daní. Práve to spôsobilo, že rozpočet sa podarilo poslancom schváliť až na druhý pokus. Návrhy na zvýšenie daní pôvodne poslanci neschválili, čo znamenalo, že v prípade schválenia rozpočtu by plánovaná príjmová časť rozpočtu zostala nenaplnená. "Rozpočet by nebol použiteľný a hneď v januári by sa musel upravovať," povedal viceprimátor Marek Holub.



Podľa primátora Dušana Husára by v prípade neschválenia rozpočtu vstúpilo mesto od začiatku roka 2024 do rozpočtového provizória a prišlo by o státisíce eur. Zlaté Moravce by sa nemohli zapájať do rôznych výziev na získanie dotácií z eurofondov. Tesne pred koncom roka 2023 však poslanci návrhy na zvýšenie mestských daní i poplatkov za komunálny odpad, rovnako ako rozpočet, odsúhlasili.