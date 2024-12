Poslanci schválili rozpočet s poklesom deficitu na 4,7 % HDP

Bratislava 3. decembra (TASR) - Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok a vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 s miernymi úpravami oproti pôvodnému vládnemu návrhu.



Zákon o štátnom rozpočte podporilo všetkých 79 poslancov vládnej koalície. Proti bolo zvyšných 58 zo 137 prítomných zákonodarcov.



Celkové príjmy štátu sa budúci rok plánujú na úrovni 27,6 miliardy eur a celkové výdavky v sume 34 miliárd eur. Príjmy rozpočtu verejnej správy majú budúci rok dosiahnuť 59,9 miliardy eur alebo 42,8 % HDP. Celkové verejné výdavky sa rozpočtujú v objeme 66,5 miliardy eur alebo 47,5 % HDP.



V ďalších rokoch má deficit ďalej klesať, v roku 2026 na 3,7 % HDP a v roku 2027 na 3 % HDP. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné podľa Ministerstva financií (MF) SR do roku 2027 predstaviť dodatočné konsolidačné opatrenia v objeme 1,9 % HDP alebo 2,8 miliardy eur. "Konsolidačné opatrenia predstavené vládou zabezpečujú dosiahnutie cieľa v roku 2025. Na rok 2026 je schodok súčasne nastaveného rozpočtu vyšší o 0,4 % HDP, resp. o 1,9 % HDP v roku 2027," vyčíslil rezort financií.



Poslanci k rozpočtu schválili pozmeňujúci návrh z finančného výboru. Vzhľadom na niektoré nedávne legislatívne zmeny sa daňové príjmy štátneho rozpočtu znižujú o 27,7 milióna eur. O túto sumu sa znížia príjmy kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS). V tejto kapitole sa znižujú aj výdavky, a to o 123,6 milióna eur. Väčšina týchto peňazí je určená na zvyšovanie miezd zdravotníkov. O rovnakú sumu sa v rozpočte znižuje rezerva na riešenie negatívnych vplyvov vývoja rozpočtového hospodárenia, ktorá bola pôvodne stanovená na 421,5 milióna eur.



Naopak, plénum neschválilo viaceré pozmeňujúce návrhy poslancov opozičného hnutia Slovensko. Navrhovali presuny peňazí napríklad na vyššie mzdy zdravotníkov, pedagogických pracovníkov, vyšší daňový bonus či rodičovský dôchodok.



V rámci rozpočtu parlament vzhľadom na úpravy schválil aj mierne nižšie výdavkové limity oproti pôvodnému návrhu. Limit verejných výdavkov na rok 2025 tak bude v sume 61,143 miliardy eur, na rok 2026 vo výške 62,093 miliardy eur a na rok 2027 v sume 63,071 miliardy eur. Výdavky rozpočtu v budúcom roku sú pod úrovňou stanoveného limitu, v ďalších rokoch to bude potrebné dosiahnuť prijatím dodatočných konsolidačných opatrení.



"Rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 je pripravený v súlade s Národným strednodobým fiškálno-štrukturálnym plánom Slovenskej republiky na roky 2025-2028, v ktorom si vláda stanovuje záväznú trajektóriu rastu čistých výdavkov na štyri roky, aby do konca volebného obdobia deficit klesol k 3 % HDP a verejný dlh sa stabilizoval," priblížil rezort financií. Upozornil, že nové európske pravidlá by umožnili SR rozložiť proces ozdravenia verejných financií na sedem rokov, to by však v najbližších rokoch viedlo k ďalšiemu pokračovaniu rastu zadlženia.



V roku 2024 by sa mal verejný dlh zvýšiť na 58,9 % HDP. Príčinou je deficit verejných financií pri ustupujúcej inflácii. Dynamika rastu dlhu sa však podľa MF v nasledujúcom období stabilizuje okolo úrovne 60 % HDP, a to najmä vďaka konsolidácii verejných financií. "Bez ďalších konsolidačných opatrení by deficit nedosiahol úroveň stabilizujúcu dlh a ten by opäť rástol vysoko nad 60 % HDP," upozornilo ministerstvo.