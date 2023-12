Poslanci schválili rozpočet na budúci rok

Bratislava 21. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024. Predseda NRSR Peter Pellegrini (Hlas-SD) rokovanie ukončil skôr než vystúpili všetci prihlásení rečníci prostredníctvom schváleného procedurálneho návrhu. Za návrh hlasovalo všetkých prítomných 79 poslancov. V budúcom roku by mal deficit verejných financií klesnúť na 5,97 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,84 miliardy eur.



Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) z očakávanej úrovne 6,52 % HDP v tomto roku. Poslanci zároveň vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026.



Celkové príjmy verejnej správy by v budúcom roku mali dosiahnuť 53,48 miliardy eur a výdavky 61,32 miliardy eur. V prípade samotného štátneho rozpočtu má byť schodok na úrovni 7,62 miliardy eur, pri príjmoch štátu 22,70 miliardy eur a výdavkoch 30,32 miliardy eur.



"K medziročnému poklesu schodku prispejú najmä prijaté konsolidačné opatrenia, a to najmä zdanenie dočasných vysokých ziskov v bankovom sektore, zvýšenie zdravotných odvodov, predĺženie platnosti solidárneho príspevku v odvetví spracujúcom ropu, zníženie odvodov do 2. dôchodkového piliera, zavedenie minimálnej a dorovnávacej dane pre právnické osoby či zvýšenie daní z tabaku a liehu," priblížilo v návrhu Ministerstvo financií (MF) SR.



Zároveň predpokladá, že od roku 2025 budú európske fiškálne pravidlá pravdepodobne vyžadovať ďalšie znižovanie deficitu o 1 % HDP ročne. "V budúcom roku Slovensko zrejme vstúpi do procedúry nadmerného deficitu, čo povedie k sprísneniu dohľadu z európskej úrovne. Preto na rok 2025 je žiaduce stanoviť cieľ schodku verejnej správy na 5 % HDP, respektíve 4 % HDP v roku 2026," vyčíslil rezort financií.



Na dosiahnutie stanovených cieľov do roku 2026 musí vláda podľa ministerstva predstaviť dodatočné konsolidačné opatrenia v objeme 1,6 % HDP alebo 2,3 miliardy eur. Konsolidačný plán na ďalšie roky rezort financií zatiaľ nepripravil z dôvodu krátkeho časového obdobia od vytvorenia novej vlády. "Vláda však avizuje zámer prijať ďalšie opatrenia smerujúce k progresívnejšiemu a spravodlivejšiemu daňovému systému. S rovnakým cieľom vláda pristúpi k dôkladným analýzam výdavkov celej verejnej správy," avizovalo MF SR.



Poslanci odmietli viacero pozmeňujúcich návrhov opozičných poslancov. Rozprava o štátnom rozpočte trvala podľa Pellegriniho plné štyri rokovacie dni. Opoziční poslanci, najmä hnutia Slovensko, niekoľko hodín čítali pozmeňujúce návrhy a robili tak obštrukciu v parlamente. Predseda NRSR Peter Pellegrini však rokovanie ukončil prostredníctvom schváleného procedurálneho návrhu. Na hlasovaní sa nezúčastnili žiadni opoziční poslanci.