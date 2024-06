Poslanci schválili zavedenie jednodňovej diaľničnej známky

Bratislava 12. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy zavedie diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou. Umožní to novela zákona o diaľničnej známke, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Zároveň už nebude možné zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok, tá totiž nemá podľa rezortu dopravy popri existujúcej 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie.



Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky je v súlade s požiadavkami európskej smernice. Cieľom je vyššia miera flexibility pre motoristov pri užívaní spoplatnených úsekov ciest. Jednodňová známka bude, rovnako ako ostatné, výlučne v elektronickej forme a dostupná pre domácich i zahraničných motoristov.



Novela upravuje aj pravidlá úhrady diaľničnej známky. "Deň určený užívateľom vymedzených úsekov ciest je prvým dňom platnosti diaľničnej známky. Ak ide o diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou, je to zároveň jediný deň platnosti diaľničnej známky, pričom tento deň nemusí byť určený ako deň, v ktorom došlo k úhrade diaľničnej známky," vysvetlil rezort.



Poslanci neschválili pozmeňovací návrh Júliusa Jakaba (hnutie Slovensko). Navrhoval možnosť úhrady diaľničnej známky aj formou zaplatenia pokuty za použitie diaľnice bez známky. Zaplatením pokuty by tak vodič získal aj ročnú diaľničnú známku. Spodná hranica pokuty by sa pritom zvýšila z 50 na 60 eur, čo je cena 365-dňovej diaľničnej známky.



Novela bude účinná od 1. augusta 2024.