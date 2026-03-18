Poslanci skončili deň osobitnou situáciou rodín s jedným rodičom
Podľa návrhu by mala vláda systematicky posudzovať dosah jednotlivých opatrení na rodiny s jedným rodičom a rodiny s maloletými deťmi.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie v rámci 46. schôdze diskusiou k návrhu poslankýň Veroniky Šrobovej a Simony Petrík (obe PS) na prijatie uznesenia k zohľadňovaniu osobitnej situácie rodín s jedným rodičom a rodín s maloletými deťmi pri realizácii opatrení na konsolidáciu verejných financií. V rokovaní budú pokračovať vo štvrtok (19. 3.) ráno. Na programe budú mať aj tradičnú Hodinu otázok.
Poslankyne navrhli prijať uznesenie, v ktorom by NR SR zaviazala vládu, aby konsolidácia verejných financií bola realizovaná spôsobom, ktorý zohľadňuje a chráni životnú úroveň obyvateľstva, najmä rodín s jedným rodičom a rodín s maloletými deťmi. Pri realizácii konsolidačných opatrení by zároveň nemala klásť bremeno na tieto rodiny ani neprispievať k nárastu počtu domácností ohrozených chudobou.
Podľa návrhu by mala vláda systematicky posudzovať dosah jednotlivých opatrení na rodiny s jedným rodičom a rodiny s maloletými deťmi a uprednostňovať také riešenia, ktoré minimalizujú negatívne sociálne dôsledky na tieto rodiny a smerujú k zlepšeniu životných podmienok domácností ohrozených chudobou.
