Poslanci Smeru chcú riešiť dôsledky poberania pandemického ošetrovného

Bratislava 26. apríla (TASR) – Dôsledky poberania ošetrovného namiesto príjmu zo zárobkovej činnosti a rozdiel tým vzniknutý pre výpočet budúcej dôchodkovej dávky chcú vyriešiť poslanci opozičného Smeru-SD novelou zákona o sociálnom poistení. Právnu normu predložili na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.



Predmetom návrhu zákona je zavedenie tzv. "fikcie" na účely určenia osobného mzdového bodu počas krízovej situácie za obdobie poberania ošetrovného. Navrhuje sa, aby vymeriavací základ bol určený z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa určilo ošetrovné. Do úvahy by sa tak mal brať príjem zo zárobkovej činnosti, ktorý poistenec mal bezprostredne pred ošetrovaním člena rodiny.



"Treba mať na zreteli, že poistenec v čase krízovej situácie v dôsledku opatrení štátu nemohol pracovať, hoci za iných okolností by mu v tom nič nebránilo, ale poberal ošetrovné," odôvodnili poslanci. Skonštatovali, že rovnako ako v roku 2020, aj v tomto roku možno predpokladať, že vo vyplácaní tzv. pandemického ošetrovného sa bude pokračovať. Účinnosť navrhujú od 15. júla 2021.