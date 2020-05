Poslanci Smeru-SD aj ĽSNS chcú, aby obchody zostali v nedeľu zatvorené

Bratislava 18. mája (TASR) – Počas nedieľ by mal byť na Slovensku zakázaný maloobchodný predaj. Navrhujú to poslanci opozičného Smeru-SD Ján Podmanický a Marián Kéry v novele Zákonníka práce, ktorú predložili na rokovanie Národnej rady (NR) SR. Podobný návrh predložili aj poslanci ĽSNS. Oboma návrhmi by sa malo plénum zaoberať na ďalšej schôdzi parlamentu.



"Keďže štát má v zmysle medzinárodných dokumentov a v zhode so zásadou zosúlaďovania rodinného a pracovného života presadzovanou v pracovnom práve EÚ a v právnych úpravách jednotlivých členských krajín EÚ vytvárať predpoklady pre spravodlivé a primerané pracovné podmienky, navrhuje sa zákaz maloobchodného predaja aj počas nedieľ," odôvodnili poslanci Smeru-SD v materiáli. Skonštatovali, že aj v niektorých pôvodných členských krajinách Únie sa dodržiava zákaz práce v nedeľu.



V súčasnosti je maloobchodný predaj zakázaný počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja. Verejnosť to podľa predkladateľov prijala pozitívne. "Skúsenosť s doterajším obmedzením maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja ukázala, že tak zamestnanci, ako aj spotrebitelia, trávia takto vytvorený voľný čas v kruhu svojich rodín, v prírode, v zariadeniach cestovného ruchu, na kultúrnych podujatiach a pod.," priblížili poslanci Smeru-SD. Účinnosť navrhujú od 15. septembra 2020.



Nedeľu za deň pracovného voľna chcú ustanoviť aj poslanci opozičnej ĽSNS. "V súčasne platnej legislatíve je v Slovenskej republike umožnený maloobchodný predaj spotrebiteľom počas nedieľ, napriek širokej dostupnosti obchodov cez pracovný týždeň a sobotu," upozornili. Navrhujú účinnosť 15. dňom od vyhlásenia v Zbierke zákonov.