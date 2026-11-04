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Poslanci ukončili deň debatou k zmene systému benefitov pre kajúcnikov
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v diskusii v pléne parlamentu hovoril o potrebe zmeny systému benefitov.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie debatou k novele Trestného poriadku. Tá má priniesť zmenu systému benefitov pre spolupracujúce osoby, tzv. kajúcnikov. Stojí za ňou Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. V parlamente je aktuálne v druhom čítaní. K diskusii o danom návrhu sa vrátia poslanci vo štvrtok (5. 11.) ráno.
Táto úprava má okrem iného docieliť, že sa prejde od doterajšej filozofie poskytovania benefitov prípravného konania kajúcnikom v podobe odloženia vznesenia obvinenia či prerušenia trestného stíhania k systému benefitov formou mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a to vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste. V nadväznosti na zmenu koncepcie poskytovania benefitov sa má primerane zmeniť aj definícia spolupracujúcej osoby. Zaviesť sa má aj povinnosť pre spolupracujúcu osobu, ktorej boli poskytnuté alebo sľúbené benefity, 180 dní vypovedať úplne a pravdivo o všetkej trestnej činnosti, ktorú spáchala, ako aj o tej, ktorú spáchali iné osoby a vie o nej. Novela má tiež upraviť aj následky nedodržania spolupráce spolupracujúcim obvineným, ktoré Trestný poriadok doposiaľ neupravoval.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v diskusii v pléne parlamentu hovoril o potrebe zmeny systému benefitov. Táto prísnejšia úprava má podľa neho za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb v trestnom konaní a integritu celého trestného konania. V tejto súvislosti pripomenul, že tzv. kajúcnici sú osoby, ktoré páchali závažnú trestnú činnosť a výmenou za poskytnutie informácií o trestnej činnosti iných osôb chcú získať určité benefity pre seba. Upozornil, že v minulom volebnom období bol „boom kajúcnikov“. „Boli obviňovaní zo závažnej kriminality, hrozili im obrovské tresty, a teda mali obrovskú motiváciu vypovedať na kohokoľvek čokoľvek bez ohľadu na to, či to bola pravda,“ povedal. Upozornil, že rezort sa pri tvorbe návrhu inšpiroval zahraničnou právnou úpravou, najmä českou a talianskou. O návrhu sa podľa neho viedli dlhé diskusie a komunikovalo sa o nej so širokou odbornou verejnosťou. Mieni, že novela zohľadňuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.
Opozícia novelu kritizuje. Za navrhovanými zmenami vidí snahu koalície paralyzovať vyšetrovanie organizovaného zločinu. Upozorňuje na dôsledky úpravy pre trestné konania a vyšetrovanie závažnej kriminality. Zároveň hovorí o rozpore návrhu s rozhodnutím ÚS SR z októbra. Ten označil časť Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od tzv. kajúcnikov, za rozpor s ústavou. „ÚS čiastkovým nálezom jasne potvrdil, že prikazovať súdom, ako majú hodnotiť výpovede kajúcnikov, je protiústavné. Porušuje to zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Napriek tomu minister Susko predkladá návrh, ktorý robí presne to isté a znova súdom diktuje, aké dôkazy smú a nesmú použiť,“ skonštatovala poslankyňa za PS Zuzana Števulová. Opozičníci žiadajú návrh stiahnuť.
Poslanci sa do lavíc vrátia opäť vo štvrtok. Pokračovať budú v diskusii o tejto novele. Následne by sa mali dostať k ďalším návrhom z dielne rezortu spravodlivosti. Hlasovanie tento týždeň nie je, najbližšie bude v utorok (10. 11.).
Táto úprava má okrem iného docieliť, že sa prejde od doterajšej filozofie poskytovania benefitov prípravného konania kajúcnikom v podobe odloženia vznesenia obvinenia či prerušenia trestného stíhania k systému benefitov formou mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a to vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste. V nadväznosti na zmenu koncepcie poskytovania benefitov sa má primerane zmeniť aj definícia spolupracujúcej osoby. Zaviesť sa má aj povinnosť pre spolupracujúcu osobu, ktorej boli poskytnuté alebo sľúbené benefity, 180 dní vypovedať úplne a pravdivo o všetkej trestnej činnosti, ktorú spáchala, ako aj o tej, ktorú spáchali iné osoby a vie o nej. Novela má tiež upraviť aj následky nedodržania spolupráce spolupracujúcim obvineným, ktoré Trestný poriadok doposiaľ neupravoval.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v diskusii v pléne parlamentu hovoril o potrebe zmeny systému benefitov. Táto prísnejšia úprava má podľa neho za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb v trestnom konaní a integritu celého trestného konania. V tejto súvislosti pripomenul, že tzv. kajúcnici sú osoby, ktoré páchali závažnú trestnú činnosť a výmenou za poskytnutie informácií o trestnej činnosti iných osôb chcú získať určité benefity pre seba. Upozornil, že v minulom volebnom období bol „boom kajúcnikov“. „Boli obviňovaní zo závažnej kriminality, hrozili im obrovské tresty, a teda mali obrovskú motiváciu vypovedať na kohokoľvek čokoľvek bez ohľadu na to, či to bola pravda,“ povedal. Upozornil, že rezort sa pri tvorbe návrhu inšpiroval zahraničnou právnou úpravou, najmä českou a talianskou. O návrhu sa podľa neho viedli dlhé diskusie a komunikovalo sa o nej so širokou odbornou verejnosťou. Mieni, že novela zohľadňuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.
Opozícia novelu kritizuje. Za navrhovanými zmenami vidí snahu koalície paralyzovať vyšetrovanie organizovaného zločinu. Upozorňuje na dôsledky úpravy pre trestné konania a vyšetrovanie závažnej kriminality. Zároveň hovorí o rozpore návrhu s rozhodnutím ÚS SR z októbra. Ten označil časť Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od tzv. kajúcnikov, za rozpor s ústavou. „ÚS čiastkovým nálezom jasne potvrdil, že prikazovať súdom, ako majú hodnotiť výpovede kajúcnikov, je protiústavné. Porušuje to zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Napriek tomu minister Susko predkladá návrh, ktorý robí presne to isté a znova súdom diktuje, aké dôkazy smú a nesmú použiť,“ skonštatovala poslankyňa za PS Zuzana Števulová. Opozičníci žiadajú návrh stiahnuť.
Poslanci sa do lavíc vrátia opäť vo štvrtok. Pokračovať budú v diskusii o tejto novele. Následne by sa mali dostať k ďalším návrhom z dielne rezortu spravodlivosti. Hlasovanie tento týždeň nie je, najbližšie bude v utorok (10. 11.).