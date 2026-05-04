< sekcia Ekonomika
Poslanci ukončili deň návrhom ku konsolidácii, pokračujú v utorok ráno
V utorok by mali hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch, keďže naposledy absolvovali hlasovanie pred týždňom v utorok (28. 4.).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili pondelkové rokovanie na začiatku štvrtého týždňa 49. schôdze návrhom uznesenia opozičných poslancov z klubu Slovensko - Za ľudí k prejedeným 7,4 miliardám eur z troch konsolidácií. Navrhli v ňom vyzvať vládu, aby do 30 dní predložila NR SR podrobný prehľad vynaloženia 7,4 miliardy eur.
Uvedenú sumu podľa poslancov vláda každý rok vyťahuje z peňaženiek ľudí a podnikateľov v rámci troch konsolidácií a pritom sa dlh verejných financií neznížil. Ako upozornili, dlh, naopak, historicky narastá a ťahá Slovenskú republiky „gréckou cestou“ priamo v ústrety bankrotu.
Poslanci sa vrátia na rokovanie v utorok (5. 5.) ráno od 9.00 h. V utorok by mali hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch, keďže naposledy absolvovali hlasovanie pred týždňom v utorok (28. 4.). Popoludní od 13.00 h má parlament na programe mimoriadnu schôdzu, ktorú iniciovalo opozičné PS a týka sa situácie v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Žiada, aby NR SR vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) zverejniť úplný list, ktorý zaslala PPA Európska komisia. Takáč by tiež mal podľa opozície predstaviť konkrétne nápravné opatrenia, vysvetliť personálne rozhodnutia v PPA, odstrániť konflikty záujmov a preukázať funkčný systém kontroly.
Uvedenú sumu podľa poslancov vláda každý rok vyťahuje z peňaženiek ľudí a podnikateľov v rámci troch konsolidácií a pritom sa dlh verejných financií neznížil. Ako upozornili, dlh, naopak, historicky narastá a ťahá Slovenskú republiky „gréckou cestou“ priamo v ústrety bankrotu.
Poslanci sa vrátia na rokovanie v utorok (5. 5.) ráno od 9.00 h. V utorok by mali hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch, keďže naposledy absolvovali hlasovanie pred týždňom v utorok (28. 4.). Popoludní od 13.00 h má parlament na programe mimoriadnu schôdzu, ktorú iniciovalo opozičné PS a týka sa situácie v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Žiada, aby NR SR vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) zverejniť úplný list, ktorý zaslala PPA Európska komisia. Takáč by tiež mal podľa opozície predstaviť konkrétne nápravné opatrenia, vysvetliť personálne rozhodnutia v PPA, odstrániť konflikty záujmov a preukázať funkčný systém kontroly.