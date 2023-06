Poslanci ukončili deň novelou zákona o zdravotných poisťovniach

Bratislava 21. júna (TASR) - Šiesty rokovací deň 94. schôdze Národnej rady (NR) SR ukončili poslanci novelou zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Prihlásených ešte ostalo pár rečníkov, k diskusii by sa tak malo plénum ešte vrátiť.



Vo štvrtok ráno by sa mali poslanci podľa programu venovať vládnym návrhom. Od 9.00 h by mali postupne rokovať o novele zákona o technickej normalizácii, návrhu zákona o štátnych hmotných rezervách, úprave zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ale aj o novele zákona o sociálnom poistení.



Popoludní o 14.00 h čaká zákonodarcov aj tradičná Hodina otázok.