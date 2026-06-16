< sekcia Ekonomika
Poslanci ukončili deň rozpravou k Výročnej správe o pokroku SR 2026
Dokument Slovensko každoročne predkladá Európskej komisii (EK).
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Rozpravou k Výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky 2026 ukončili poslanci v utorok večer 15. deň 52. schôdze Národnej rady (NR) SR. Ministerstvo financií (MF) SR v nej avizuje, že deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Z tohtoročnej predpokladanej úrovne 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) by mal klesnúť na 4,2 % v roku 2027 a 4,1 % v roku 2028.
Dokument Slovensko každoročne predkladá Európskej komisii (EK). Ešte vlani na jeseň boli rozpočtové ciele na roky 2026 až 2028 na úrovni 4,1 %, 3,5 % a 2,8 % HDP.
„Vláda reviduje ciele ako reakciu na pomalší rast z titulu externého prostredia, geopolitickú neistotu, tlak na konkurencieschopnosť EÚ a politický cyklus,“ konštatovalo MF. Pre roky 2027 a 2028 preto plánuje pokles schodku iba o 0,1 percentuálneho bodu. Aj upravené ciele však podľa MF naďalej plne rešpektujú európske rozpočtové pravidlá.
K prerušenej rozprave o tomto bode sa poslanci vrátili v utorok krátko predpoludním a venovali sa mu spolu takmer šesť hodín. Pokračovali popoludní po tom, čo opäť neotvorili rokovanie o návrhoch opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) a ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi (nezávislý).
Do rozpravy sa zapojili takmer výhradne opoziční poslanci, ktorí správu kritizovali vzhľadom na situáciu vo verejných financiách a skôr ako o pokroku ju označovali o úpadku.
V rokovaní budú poslanci pokračovať v stredu (17. 6.) ráno. Okrem dokončenia rozpravy k spomínanej výročnej správe ich čaká aj diskusia k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025, ktorý má odôvodniť minister financií, a tiež stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k tomuto návrhu. V programe bude už aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch.
Dokument Slovensko každoročne predkladá Európskej komisii (EK). Ešte vlani na jeseň boli rozpočtové ciele na roky 2026 až 2028 na úrovni 4,1 %, 3,5 % a 2,8 % HDP.
„Vláda reviduje ciele ako reakciu na pomalší rast z titulu externého prostredia, geopolitickú neistotu, tlak na konkurencieschopnosť EÚ a politický cyklus,“ konštatovalo MF. Pre roky 2027 a 2028 preto plánuje pokles schodku iba o 0,1 percentuálneho bodu. Aj upravené ciele však podľa MF naďalej plne rešpektujú európske rozpočtové pravidlá.
K prerušenej rozprave o tomto bode sa poslanci vrátili v utorok krátko predpoludním a venovali sa mu spolu takmer šesť hodín. Pokračovali popoludní po tom, čo opäť neotvorili rokovanie o návrhoch opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) a ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi (nezávislý).
Do rozpravy sa zapojili takmer výhradne opoziční poslanci, ktorí správu kritizovali vzhľadom na situáciu vo verejných financiách a skôr ako o pokroku ju označovali o úpadku.
V rokovaní budú poslanci pokračovať v stredu (17. 6.) ráno. Okrem dokončenia rozpravy k spomínanej výročnej správe ich čaká aj diskusia k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025, ktorý má odôvodniť minister financií, a tiež stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k tomuto návrhu. V programe bude už aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch.