< sekcia Ekonomika
Poslanci ukončili deň zlúčenou rozpravou o návrhoch opozície k ETS2
Krátky a Horecký zároveň navrhli prijať uznesenie proti zavedeniu systému emisných povoleniek pre slovenské domácnosti.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR ukončila v utorok 14. rokovací deň 49. schôdze zlúčenou rozpravou k dvom opozičným návrhom uznesení v súvislosti so zavedením systému emisných povoleniek (ETS2). Predložili ich poslanci Ján Horecký, Rastislav Krátky (obaja KDH) a Richard Vašečka (nezaradený).
Horecký navrhol prijať potrebné opatrenia na ochranu občanov SR pred negatívnymi dôsledkami smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii a rozhodnutie (EÚ) o zriadení a fungovaní rezervy trhovej stability systému obchodovania s emisnými kvótami, a ktorou sa vytvára samostatný systém obchodovania s emisnými kvótami pre palivá používané v sektoroch budov a cestnej dopravy (ETS2).
Krátky a Horecký zároveň navrhli prijať uznesenie proti zavedeniu systému emisných povoleniek pre slovenské domácnosti. Žiadajú, aby vláda podnikla všetky právne, diplomatické a politické kroky na pôde EÚ, s cieľom iniciovať konanie na predloženie návrhu na zrušenie smernice ETS2 a podala žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Zdôvodnili to tým, že predmetná smernica porušuje povinnosť EÚ zohľadňovať sociálne dosahy a podporovať vysokú úroveň sociálnej ochrany a boja proti chudobe.
Poslanci budú pokračovať v rokovaní v stredu (6. 5.) ráno od 9.00 h. Hlasovať by mali o prerokovaných bodoch.
Horecký navrhol prijať potrebné opatrenia na ochranu občanov SR pred negatívnymi dôsledkami smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii a rozhodnutie (EÚ) o zriadení a fungovaní rezervy trhovej stability systému obchodovania s emisnými kvótami, a ktorou sa vytvára samostatný systém obchodovania s emisnými kvótami pre palivá používané v sektoroch budov a cestnej dopravy (ETS2).
Krátky a Horecký zároveň navrhli prijať uznesenie proti zavedeniu systému emisných povoleniek pre slovenské domácnosti. Žiadajú, aby vláda podnikla všetky právne, diplomatické a politické kroky na pôde EÚ, s cieľom iniciovať konanie na predloženie návrhu na zrušenie smernice ETS2 a podala žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Zdôvodnili to tým, že predmetná smernica porušuje povinnosť EÚ zohľadňovať sociálne dosahy a podporovať vysokú úroveň sociálnej ochrany a boja proti chudobe.
Poslanci budú pokračovať v rokovaní v stredu (6. 5.) ráno od 9.00 h. Hlasovať by mali o prerokovaných bodoch.