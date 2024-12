Poslanci ukončili diskusiu o návrhu rozpočtu na budúci rok

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v pondelok diskusiu o návrhu rozpočtu na budúci rok, o ktorom rokovali od minulého štvrtka (28. 11.). Hlasovanie o rozpočte by malo prebehnúť v utorok (3. 12.), avšak opoziční poslanci upozorňujú na hroziaci nedostatočný počet hlasov koalície, ktorý súvisí s aktuálnou situáciou okolo Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch odídených poslancov z poslaneckého klubu SNS.



V pondelok vystúpili v rámci rozpravy poslední piati ústne prihlásení poslanci, ako posledný to bol opozičný Marián Viskupič (SaS). Záverečné slovo mal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý poďakoval za kultivovanú rozpravu a následne reagoval na prednesené výhrady opozície.



Šéf rezortu financií oponoval okrem iného tým, že navrhnutý rozpočet SR na budúci rok vníma pozitívne Európska komisia, ktorá ho mala vyhodnotiť ako jeden z najlepšie navrhnutých v rámci Únie. "Sme medzi premiantmi, to znamená medzi ôsmimi krajinami, ktoré splnili prísne fiškálne pravidlá. Mnohé krajiny dodnes tie rozpočty ani nepredložili," povedal Kamenický.



Deficit verejných financií má podľa návrhu predloženého vládou v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. V rozpočte by mali poslanci spraviť ešte mierne zmeny, ktoré by však nemali ovplyvniť celkový deficit.