Poslanci ukončili piatkové rokovanie diskusiou o zmenách v procese EIA

Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie 90. schôdze diskusiou k zákonu o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Rozpravu, v ktorej zaznelo viacero pozmeňujúcich návrhov, ešte neskončili a vrátia sa k nej opäť budúci týždeň.



Novela má priniesť zmeny v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Zmeny by podľa nej malo byť možné začleniť do jestvujúcich procesov povoľovania projektov. Novela má so stavebnou legislatívou zosúladiť zákony v oblasti životného prostredia.



V schôdzi budú poslanci opäť pokračovať v utorok (9. 5.). Od 9.00 h by mali rokovať o návrhu novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe z dielne dočasne poverenej ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej. Čaká ich tiež hlasovanie o viacerých prerokovaných bodoch, keďže v piatok sa nehlasovalo.