Poslanci ukončili predĺžený rokovací deň diskusiou o 13. dôchodkoch

Bratislava 21. novembra (TASR) - Poslanci ukončili štvrtý rokovací deň aktuálnej 3. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o 13. dôchodku. Má sa ním zaviesť mimoriadny príspevok pre dôchodcov ešte do konca tohto roka.



Návrh je v skrátenom legislatívnom konaní, celý by ho tak mal parlament prerokovať na aktuálnej schôdzi. Poslanci si v závere dňa odsúhlasili, že budú v utorok večer rokovať dlhšie, kým neprerokujú novelu zákona o 13. dôchodku v prvom čítaní. V rozprave vystupovali iba opoziční zákonodarcovia a v záverečnom slove minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



Hlasovať o posunutí návrhu do druhého čítania budú až v stredu (22. 11.) potom, ako prerokujú v prvom čítaní aj novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne rezortu zdravotníctva. Diskusiou o nej začnú poslanci v stredu ráno piaty rokovací deň.