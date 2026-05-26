Poslanci ukončili prvý deň schôdze debatou k zmenám v zákone o rodine
Podľa prvého návrhu z dielne Hlasu-SD by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30 % na 100 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere prvého rokovacieho dňa aktuálnej schôdze debatovali o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešili zvýšenie minimálneho výživného, ako aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci NR SR. Opozícia kritizovala spojenie rozpravy o dvoch návrhoch, ktoré spolu nesúvisia. Hovorili o chaose, navyše, návrh o sobášoch označili za zbytočný a nezmyselný. Obe novely sú v druhom čítaní.
Podľa prvého návrhu z dielne Hlasu-SD by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30 % na 100 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Predkladatelia novelu odôvodňujú tým, že súčasná hranica minimálneho výživného dlhodobo nereflektuje reálne náklady spojené so zabezpečením základných potrieb dieťaťa. V druhej novele z dielne SNS sa navrhuje, aby mohli vykonávať sobáše aj poslanci parlamentu. Vyhlásenie o uzavretí manželstva by sa mohlo po novom dať aj pred prezidentom SR a členom vlády SR.
Poslanci sa vrátia do lavíc v stredu (27. 5.) o 9.00 h. Popoludní majú naplánované rokovanie o návrhu nového zákona o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu. Priniesť má povinnosť hostiteľov zaregistrovať sa pred prvým poskytnutím krátkodobého prenájmu ubytovania cez online platformy. V utorok poslanci ešte nestihli hlasovať o prerokovaných bodoch, zároveň sa dohodli, že počas stredy nebudú hlasovať.
