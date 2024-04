Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o financiách pre samosprávy

Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci ukončili prvý rokovací deň 12. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou v prvom čítaní o vládnom návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní, schváliť by ho tak mali už na aktuálnej schôdzi.



Samosprávy majú vďaka navrhovanej legislatívnej zmene dostať do konca mája celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024. Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok by tak mali obce získať takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) necelých 68 miliónov eur. Právnou úpravou sa má tiež samosprávam umožniť do konca tohto roka použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu.



Stredajšie (17.4.) rokovanie parlamentu by mali poslanci začať diskusiou o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), o ktorom tiež rokujú v zrýchlenom režime. Nasledovať majú ďalšie návrhy z dielne ministerstva dopravy.