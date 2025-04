Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o strategických investíciách

Bratislava 10. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili vo štvrtok 11. rokovací deň aktuálnej 33. schôdze diskusiou o opozičnom návrhu na zmenu podmienok strategických investícií. Cieľom predkladateľov je sprísniť tieto pravidlá, čo by malo byť v prospech občanov dotknutých prípadným rozhodnutím vlády.



Novelu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) predložili poslanci opozičného PS spolu s nezaradeným poslancom Ľubomírom Galkom. Okrem iného v nej navrhujú zvýšenie minimálnej hodnoty pre určenie strategickej investície zo súčasných 50 miliónov eur na 100 miliónov eur. Navrhli tiež do zákona doplniť možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu o vyvlastnení aj s odkladným účinkom.



Zákonodarcovia sa vrátia do poslaneckých lavíc opäť v piatok (11. 4.). Ráno by sa podľa programu mali venovať návrhu k zmene Štatútu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. V piatok poslanci o prerokovaných bodoch hlasovať nebudú. Najbližšie hlasovanie ich čaká v utorok 15. apríla.