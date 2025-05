Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o dávkach v hmotnej núdzi

Bratislava 27. mája (TASR) - Diskusiou o sprísnení pravidiel poberania dávok v hmotnej núdzi ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR prvý rokovací deň aktuálnej 35. schôdze. Rozpravu k návrhu ešte neukončili, mali by v nej pokračovať v stredu (28. 5.).



Novelu zákona o službách zamestnanosti pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Okrem iného v nej zavádza pravidlo, že nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce.



Do lavíc sa poslanci opäť vrátia v stredu ráno. Dopoludnia má v parlamente prvýkrát od nástupu do funkcie vystúpiť prezident SR Peter Pellegrini so správou o stave republiky.