Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o slintačke a krívačke

Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie 35. schôdze diskusiou o návrhu opozičných poslancov na prijatie uznesenia k výskytu slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku. Uznesenie žiada vládu, aby predložila NR SR harmonogram opatrení v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky na území Slovenska do piatich dní odo dňa prijatia tohto uznesenia.



Zákonodarcovia budú v rokovaní pokračovať v stredu (18. 6.). Doobeda by mali okrem iného rokovať i o správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2024 a 2023. V stredu by mali taktiež opätovne rokovať o vrátenej novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Tú vetoval prezident Peter Pellegrini, ktorý žiada úpravu výsluhového dôchodku pre generálneho prokurátora.



Poslanci sa zároveň zhodli na presune viacerých bodov na septembrovú schôdzu Národnej rady SR.