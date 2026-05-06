Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o návrhoch zmien v dani z príjmu
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v stredu večer 15. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o návrhoch viacerých zmien v dani z príjmov z dielne opozičnej SaS.
Poslanec liberálov Marián Viskupič v štyroch novelách, o ktorých sa rokovalo v zlúčenej rozprave, navrhuje napríklad zmeny v odpisovaní majetku, zdaňovaní predaja virtuálnej meny či nehnuteľností.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť vo štvrtok (7. 5.) ráno. O 11.00 h ich čaká hlasovanie o dovtedy prediskutovaných návrhoch. Parlament by následne mohol schôdzu, ktorá trvá už takmer štyri týždne, ukončiť.
„Po odhlasovaní všetkých prerokovaných zákonov navrhneme hlasovanie o ukončení schôdze hlasovaním, keby sme to neukončili, pokračujeme normálne aj s hodinou otázok, pokiaľ to odhlasujeme, skončíme v hlasovacom bloku,“ avizoval v stredu v pléne predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
