Poslanci ukončili schôdzu, množstvo bodov presunuli na ďalšiu
Najbližšie sa poslanci zídu na riadnej schôdzi o necelé dva týždne.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR stredajším dopoludňajším hlasovaním ukončili 39. schôdzu. Rokovali na nej od 9. septembra. Najbližšie sa poslanci zídu na riadnej schôdzi o necelé dva týždne. Ďalšia schôdza sa začína 14. októbra. Presunuli na ňu viacero bodov programu, medzi nimi opozičné, ale aj koaličné návrhy zákonov.
Až na ďalšej schôdzi sa má napríklad rokovať o vetovanom zákone o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini. Malo sa o ňom rokovať už v júni, vtedy ho presunuli na september. Presúvajú sa opäť opozičné návrhy na odvolanie ministrov aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Tieto návrhy sa presúvajú opakovane, niektoré boli predložené ešte v januári tohto roka.
Ďalších vyše 30 bodov programu presunul parlament na ďalšiu schôdzu v závere rokovania. Na rad sa tak nedostali najmä poslanecké návrhy. Viaceré z nich sa presúvajú opakovane.
