Poslanci ukončili schôdzu, zísť sa majú opäť od 14. apríla
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) novinárom v piatok ozrejmil, že neprerokované body sa presunú na ďalšiu schôdzu.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok popoludní ukončili 46. schôdzu. V uplynulom týždni rokovali najmä o opozičných návrhoch, ktoré sa opakovane presúvali zo schôdze na schôdzu. V marci poslanci rokovali neplánovane, pokračovali v prerušenej schôdzi z februára. O väčšine prerokovaných bodov sa nehlasovalo, odhlasovať ich majú v úvode ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začína 14. apríla.
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) novinárom v piatok ozrejmil, že neprerokované body sa presunú na ďalšiu schôdzu. „Budú postupovať zase na ďalšiu schôdzu, ale s tým, že keď sme sa rozchádzali pred štyrmi týždňami, tak to bolo okolo 150 neprerokovaných bodov,“ skonštatoval s tým, že od utorka (17. 3.) sa veľa bodov stihlo prerokovať. „Bude sa o nich hlasovať až na začiatku aprílovej schôdze a podľa potreby budeme prispôsobovať aj aprílovú schôdzu. Ak bude treba, tak ju opäť predĺžime o týždeň,“ povedal Gašpar.
Ďalšia riadna schôdza má podľa harmonogramu trvať od 14. do 30. apríla. Návrhy zákonov, ktoré majú byť na nej prerokované, je možné podávať do 27. marca.
